В Госдуме РФ прокомментировали возбуждение уголовного дела в отношении Смолова: «Перед законом все равны»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал возбуждение уголовного дела в отношении бывшего нападающего сборной России Федора Смолова.

«Неприятно, когда такие ситуации происходят вокруг наших именитых спортсменов. Значит, проверка приняла решение, что факты нарушения закона существуют. Перед законом все равны. Неприятно, что такие знаменитые спортсмены попадают в поле зрения правоохранительных органов. Но нужно быть внимательным к своим поступкам. Пострадавший заявил, что претензий нет? Мы же с вами не судьи и не следователи. Суд учтет все ходатайства и заявления», — сказал Свищев «СЭ».

5 июля сообщалось, что у Смолова 28 мая произошел конфликт с посетителями кафе на Никитской в Москве, в результате которого он нанес удары двум мужчинам.

10 сентября стало известно, что у пострадавшего в драке диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы.