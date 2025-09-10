В МВД подтвердили возбуждение уголовного дела в отношении Смолова: «Избрана мера пресечения — обязательство о явке»

В пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении футболиста Федора Смолова за потасовку в «Кофемании».

«28 мая 2025 года в отдел МВД России по Пресненскому району г. Москвы из медицинского учреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним 47-летнего жителя города Челябинска с телесными повреждениями.

Установлено, что между посетителями кафе на Большой Никитской улице произошел конфликт, переросший в потасовку, в результате которой одному из граждан потребовалась медицинская помощь.

Сотрудники полиции установили подозреваемого и провели проверку. На основании медицинской экспертизы и заявления потерпевшего дознанием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке», — сообщили в пресс-службе МВД.