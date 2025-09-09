Батраков признан лучшим футболистом «Локомотива» в июле-августе

Полузащитник Алексей Батраков признан лучшим футболистом «Локомотива» в июле и августе.

За это время 20-летний хавбек провел 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился 9 голами и 2 результативными передачами.

Батраков является воспитанником московского клуба. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2029 года.