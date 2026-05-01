Батраков не стал отвечать на вопрос о скаутах «ПСЖ»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков после ничьей в игре с московским «Динамо» (1:1) в 28-м туре РПЛ отреагировал на информацию о присутствии скаутов «ПСЖ» на одном из матчей железнодорожников.

— Твой агент говорит, что скауты «ПСЖ» присутствовали на игре.

— Спасибо! — ответил Батраков.

В этом сезоне 20-летний полузащитник провел 35 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 12 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в 25 миллионов евро. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2029 года.

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