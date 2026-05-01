Батраков о судействе в матче с «Динамо»: «Арбитр разбивал игру, это убивает футбол»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о судействе в матче 28-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1). Главным арбитром встречи был Евгений Кукуляк.

«Спросил судью после матча, за что мне дали желтую. Он сказал, что я типа коснулся игрока «Динамо», хотя он меня блокировал, когда я хотел встать. Стоит боковой арбитр — молчит. Мне дают желтую. Не понимаю. Второй тайм мог быть интереснее для зрителей, если бы арбитр не разбивал игру на моменты. Любое касание игроков «Динамо» — он сразу свистел. Это убивает футбол», — сказал Батраков.

«Локомотив» (50 очков) остается на третьем месте в РПЛ. В следующем туре команда 10 мая дома сыграет с «Балтикой».

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