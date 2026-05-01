Комличенко получил травму колена в матче «Локомотива» с «Динамо»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после ничьей с московским «Динамо» (1:1) в 28-м туре РПЛ ответил на вопрос о повреждениях защитника Сесара Монтеса и нападающего Николая Комличенко.
29-летний мексиканец вышел в стартовом составе и покинул поле на 22-й минуте. 30-летний россиянин вышел на замену во втором тайме, но получил повреждение и не смог продолжить игру.
«По Монтесу пока тяжело сказать. Он почувствовал, что что-то с приводящей мышцей. У Комличенко чуть хуже — колено. Предварительный прогноз — ничего хорошего», — приводит слова Галактионова ТАСС.
После 28 матчей «Локомотив» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: ТАСС
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|0
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|0
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|
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|
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|- : -
|8.08
|18:00
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|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
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|- : -
|9.08
|17:00
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|9.08
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Натан Гассама
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|2
|
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Андрей Лангович
Ростов
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|
|
Педро
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|И
|К
|Ж
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|
Илья Рожков
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|1
|1
|0
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|2
|1
|0
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Максим Савельев
Оренбург
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|0
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