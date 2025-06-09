Батраков и Сильянов обратились к болельщикам «Локомотива» после продления контрактов

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков и защитник Александр Сильянов записали видеообращение к болельщикам московской команды, которое опубликовала пресс-служба клуба в своем Telegram-канале.

В понедельник, 9 июня, железнодорожники объявили о продлении контрактов с обоими футболистами. Новые соглашения рассчитаны до 2029 года.

«Дорогие болельщики «Локомотива», мы очень рады продлению контрактов», — начал Сильянов.

«Постараемся сделать все, что в наших силах в новом сезоне. Ждем вас на стадионе», — добавил Батраков.

В прошедшем сезоне 20-летний Батраков провел 37 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забив 15 мячей и сделав 10 голевых передач. На счету 24-летнего Сильянова 1 гол и 2 результативные передачи в 37 играх.