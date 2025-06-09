«Ростов» сыграет с «Краснодаром», махачкалинским «Динамо» и «Факелом» во время летних сборов

«Ростов» объявил, что летние сборы команды стартуют 23 июня.

Отмечается, что в рамках подготовки к новому сезону желто-синие проведут три контрольных матча. 5 июля ростовчане на выезде сыграют против «Краснодара», 8 июля примут у себя махачкалинское «Динамо», а 12 июля снова дома сыграют с «Факелом». О времени начала игр будет сообщено позднее.

В минувшем сезоне «Ростов» набрал 39 очков за 30 матчей и занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.