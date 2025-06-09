«Локомотив» продлил контракты с Батраковым и Сильяновым

Футболисты «Локомотива» Алексей Батраков и Александр Сильянов продлили контракты с клубом, сообщает пресс-служба железнодорожников.

Новые соглашения обоих игроков рассчитаны до 2029 года.

В прошедшем сезоне 20-летний Батраков провел 37 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал 10 голевых передач. На счету 24-летнего Сильянова 1 гол и 2 результативные передачи в 37 играх.

«Локомотив» набрал 53 очка и финишировал на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.