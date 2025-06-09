Источник: «Спартаку» предложили подписать Заболотного

«Спартак» может рассмотреть вариант с подписанием форварда «Химок» Антона Заболотного, сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, руководство красно-белых продолжает рассматривать различные кандидатуры на позицию нападающего среди российских футболистов. В частности «Спартаку» предложили подписать Заболотного.

Заболотный присоединился к «Химкам» летом 2024 года. Контракт 33-летнего игрока с подмосковным клубом рассчитан до июня 2026-го. Ранее стало известно, что «Химки» пропустят следующий сезон РПЛ, поскольку РФС отказал клубу в получении лицензии для выступлений в чемпионате России-2025/26.

«Спартак» в минувшем сезоне занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 57 очками.