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Баскетболисты ЦСКА поддержали футболистов красно-синих перед дерби со «Спартаком»

14:25
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Баскетболисты ЦСКА записали ролик в поддержку футбольной команды красно-синих перед дерби против «Спартака».

— Мы ЦСКА! И мы вместе! Желаем победы нашим братьям-футболистам в дерби, — говорится в публикации в официальном Twitter-аккаунте баскетбольного ЦСКА.

Матч 7-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Спартак» состоится в воскресенье, 12 сентября. Начало — в 19.00 (мск).

Следующий матч

Место: 5 | Очки: 10
ЦСКА
В В Н П П
19:00 13/09/2020
- : -
+29 =16 -23 (104 - 96)
Место: 1 | Очки: 14
Спартак
В В В Н В
Лидеры команды по средней оценке "СЭ"
Н. Влашич
6.88
И. Акинфеев
6.33
К. Кучаев
6.25
Р. Зобнин
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А.С. Соболев
6.42
С. Жиго
6.33
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




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