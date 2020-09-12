Баскетболисты ЦСКА поддержали футболистов красно-синих перед дерби со «Спартаком»

Баскетболисты ЦСКА записали ролик в поддержку футбольной команды красно-синих перед дерби против «Спартака».

— Мы ЦСКА! И мы вместе! Желаем победы нашим братьям-футболистам в дерби, — говорится в публикации в официальном Twitter-аккаунте баскетбольного ЦСКА.

Матч 7-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Спартак» состоится в воскресенье, 12 сентября. Начало — в 19.00 (мск).