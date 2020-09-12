Баскетболисты ЦСКА поддержали футболистов красно-синих перед дерби со «Спартаком»
14:25
Баскетболисты ЦСКА записали ролик в поддержку футбольной команды красно-синих перед дерби против «Спартака».
— Мы ЦСКА! И мы вместе! Желаем победы нашим братьям-футболистам в дерби, — говорится в публикации в официальном Twitter-аккаунте баскетбольного ЦСКА.
Матч 7-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Спартак» состоится в воскресенье, 12 сентября. Начало — в 19.00 (мск).
Мы ЦСКА! И мы вместе! ??— CSKA Moscow (@cskabasket) September 12, 2020
Желаем победы нашим братьям-футболистам в дерби!#мыЦСКА #ЦВБП @pfc_cska pic.twitter.com/SCJDnmDevZ
Следующий матч
19:00 13/09/2020
+29 =16 -23 (104 - 96)
6.88
6.33
6.25
6.50
6.42
6.33
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи