Барриос досрочно вернется в «Зенит» из сборной из-за дисквалификации

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что полузащитник Вильмар Барриос вернется в расположение команды раньше срока из-за дисквалификации на следующий матч сборной Колумбии.

«Конечно, он прилетит немного пораньше, мы дадим ему несколько выходных, потому что он много играет и совершает большое количество перелетов. За последнее время он подустал, это видно, ему не помешает небольшой отдых. Конечно, мы рады, что он приедет за пару дней до игры. Посмотрим на его состояние, но то, что он будет в нашем распоряжении, это уже хорошо», — цитирует официальный сайт «Зенита» Семака.

В ночь с 11 на 12 ноября Барриос получил желтую карточку в игре отборочного турнира ЧМ-2022 против Бразилии (0:1) и пропустит следующую игру с Парагваем (17 ноября) из-за перебора предупреждений.

Следующий матч «Зенит» проведет 19 ноября против «Нижнего Новгорода» (начало — в 19.00 мск) в рамках 15-го тура Тинькофф РПЛ.