У ЦСКА самый стабильный состав в Европе согласно исследованию CIES
15:29
Международный центр спортивных исследований (CIES) на своем официальном сайте опубликовал результаты исследования составов европейских клубов.
Согласно исследованию, у ЦСКА самый стабильный состав в Европе.
В среднем игрок задерживается в московском клубе на 4,83 года.
Второе место занимает донецкий «Шахтер» (4,21). На третьей позиции располагается «Реал» (4,66).
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