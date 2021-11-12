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У ЦСКА самый стабильный состав в Европе согласно исследованию CIES

15:29
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Международный центр спортивных исследований (CIES) на своем официальном сайте опубликовал результаты исследования составов европейских клубов.

Согласно исследованию, у ЦСКА самый стабильный состав в Европе.

В среднем игрок задерживается в московском клубе на 4,83 года.

Второе место занимает донецкий «Шахтер» (4,21). На третьей позиции располагается «Реал» (4,66).

Дополнительная информация:

https://football-observatory.com/IMG/sites/mr/mr69/en/

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