Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением об отказе защитника «Спартака» Николая Рассказова переходить в «Венецию».

«Не могу сказать точно, правильно он поступил или нет. Здесь я могу только рассуждать. Мне трудно говорить насчет его решения. Может, он сомневается, что там будет играть, что ему там придется выдерживать конкуренцию, а здесь он чувствует, что будет игроком основного состава. Я считаю, что для футболиста более важно не статус, в какой команде он играет, а его роль в команде. Нужно играть, а не сидеть на лавке. Здесь у него будет стабильность, хоть и перспективы никакой, команды отовсюду отстранены с международной арены из-за санкций. Тут у него практически никакой конкуренции, поэтому он будет игроком основного состава. Я могу только с этой точки зрения рассуждать о его решении отказаться», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Ранее, 26 марта, «СЭ» стало известно, что защитник «Спартака» Николай Рассказов в январе получил предложение от «Венеции». Итальянский клуб рассчитывал подписать с игроком контракт с условием немедленного выкупа его у красно-белых, но трансфер не состоялся.