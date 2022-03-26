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«Нужно играть, а не сидеть на лавке». Гаврилов — об отказе Рассказова переходить в «Венецию»

Гаврилов отреагировал на отказ Рассказова переходить в «Венецию»
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением об отказе защитника «Спартака» Николая Рассказова переходить в «Венецию».
«Не могу сказать точно, правильно он поступил или нет. Здесь я могу только рассуждать. Мне трудно говорить насчет его решения. Может, он сомневается, что там будет играть, что ему там придется выдерживать конкуренцию, а здесь он чувствует, что будет игроком основного состава. Я считаю, что для футболиста более важно не статус, в какой команде он играет, а его роль в команде. Нужно играть, а не сидеть на лавке. Здесь у него будет стабильность, хоть и перспективы никакой, команды отовсюду отстранены с международной арены из-за санкций. Тут у него практически никакой конкуренции, поэтому он будет игроком основного состава. Я могу только с этой точки зрения рассуждать о его решении отказаться», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.
Ранее, 26 марта, «СЭ» стало известно, что защитник «Спартака» Николай Рассказов в январе получил предложение от «Венеции». Итальянский клуб рассчитывал подписать с игроком контракт с условием немедленного выкупа его у красно-белых, но трансфер не состоялся.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
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