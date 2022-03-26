Игнашевич: «Что касается расширения РПЛ, я только за, почему нет»

Игнашевич заявил, что не видит проблем в расширении РПЛ

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказал свое мнение насчет идеи расширения РПЛ. По его словам, дополнительные матчи в календарь вставить не сложно.

«Конкурировать с командами второй восьмерки РПЛ мы можем и сейчас, — цитирует Игнашевича клубная пресс-служба. - Что касается расширения, я только за, почему нет. 16 команд мало, можно 18-20, почему нет? Вообще не вижу проблем, почему не может в РПЛ играть больше команд?

Четыре лишних матча в календаре сыграем. Чуть раньше летом начнем, в декабре закончим. Потом в конце февраля начнем, как кубковые матчи проводим.

Четыре матча в календарь вставить — думаю, это несложно".