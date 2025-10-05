Баринов: «Все говорят про трапецию Галактионова, а мне нравится, что у ребят есть желание»

Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов ответил на вопрос «СЭ» об игре железнодорожников.

«Мне нравится, что у ребят есть желание. Все говорят про четырехугольник, параллелепипед, трапецию Галактионова. Пусть говорят. После «Рубина» радость от победы очень порадовала и меня. Мне понравилось физическое состояние «Локомотива». Тактически грамотно. Хотя назвать вчерашний футбол какой-то тактикой... Семин в перерыве сказал, что на контратаках «Локомотив» может обыграть. Я получил удовольствие от игры. 8 голов, а еще когда твоя команда в этом сумасшедшем футболе выигрывает, у меня сегодня утро победы!» — сказал Баринов «СЭ».

«Локомотив» после победы над «Динамо» (5:3) в 11-м туре возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 23 очками. Идущий вторым «Краснодар» также набрал 23 очка, но уступает москвичам по дополнительным показателям.