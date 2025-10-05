Баринов заявил, что «Зенит» должен поставить Дзюбе памятник в Санкт-Петербурге

Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился с «СЭ» мнением о победе железнодорожников в матче 11-го тура РПЛ над «Динамо» (5:3).

«Игра, наверное, понравилась всем. Был безрассудный матч. Выпуск второго нападающего Галактионовым — верное решение. Для болельщиков это было зрелище. Чемпионство? Очень много огрехов, но сейчас нет явного лидера. По составу — «Зенит», но они должны поставить Дзюбе памятник в Санкт-Петербурге! Так простил, промахнувшись с пенальти», — сказал Баринов «СЭ».

«Локомотив» после победы над «Динамо» (5:3) в 11-м туре возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 23 очками. Идущий вторым «Краснодар» также набрал 23 очка, но уступает москвичам по дополнительным показателям.