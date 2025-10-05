Футбол
Сегодня, 13:06

Баринов заявил, что «Зенит» должен поставить Дзюбе памятник в Санкт-Петербурге

Микеле Антонов
Корреспондент

Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился с «СЭ» мнением о победе железнодорожников в матче 11-го тура РПЛ над «Динамо» (5:3).

«Игра, наверное, понравилась всем. Был безрассудный матч. Выпуск второго нападающего Галактионовым — верное решение. Для болельщиков это было зрелище. Чемпионство? Очень много огрехов, но сейчас нет явного лидера. По составу — «Зенит», но они должны поставить Дзюбе памятник в Санкт-Петербурге! Так простил, промахнувшись с пенальти», — сказал Баринов «СЭ». сказал Баринов «СЭ».

«Локомотив» после победы над «Динамо» (5:3) в 11-м туре возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 23 очками. Идущий вторым «Краснодар» также набрал 23 очка, но уступает москвичам по дополнительным показателям.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Баринов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
2
 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
3
 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
4
 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
5
 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
6
 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
7
 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
8
 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
9
 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
10
 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
11
 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
13
 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
15
 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
16
 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.10 13:00
Акрон – Зенит
 1 : 1
4.10 15:15
Рубин – Кр. Советов
 2 : 0
4.10 17:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 0
4.10 19:45
Динамо – Локомотив
 3 : 5
5.10 12:00
Оренбург – Ростов
 - : -
5.10 14:15
Сочи – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
5.10 19:00
Балтика – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 9
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Матвей Кисляк

Матвей Кисляк

ЦСКА

 4
И К Ж
Диего Коста

Диего Коста

Краснодар

 10 1 2
Лечи Садулаев

Лечи Садулаев

Ахмат

 11 1 2
Ярослав Крашевский

Ярослав Крашевский

Пари Нижний Новгород

 3 1 1
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
