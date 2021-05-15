Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» поделился мыслями о борьбе железнодорожников за вторую путевку в Лигу чемпионов.

«Обойти «Спартак»? Думаю, что такой возможности нет. Я не питаю иллюзий, что «Спартак» свое упустит. Хотя «Ахмат» — это крепкая команда, которая будет играть дома. От них можно всего ожидать. На самом деле, обе московские команды не готовы к Лиге чемпионов. Это было видно по игре «Локомотива» в Кубке. А у «Спартака» не понятно, что будет в следующем сезоне. Плюс интересная ситуация с новым тренером красно-белых, которая повлечет за собой много изменений», — заявил артист.

Баринов также считает, что нет ясности по следующему сезону «Локомотива».

«Нет ясности, что будет с «Локомотивом». Какая вообще идея у руководства. Много всего происходит в клубе. С игроками не самая понятная ситуация. И с самим Николичем. Оставят ли его в команде или нет — это большой вопрос. Не берусь судить, что будет с железнодорожниками дальше», — добавил Баринов.

В последнем матче сезона «Локомотив» сыграет с «Уралом». Встреча пройдет в воскресенье, 16 мая. Начало — 14:00 по московскому времени.

(Артем Бухаев)