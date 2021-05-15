«Спартак» отправился в Грозный на заключительный матч сезона

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско 15 мая провел последнюю для себя тренировку в роли главного тренера «Спартака». После этого команда выехала в аэропорт Шереметьево, чтобы отправиться в Грозный, информирует сайт красно-белых.

16 мая красно-белые встретятся с «Ахматом» в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ. Из-за дисквалификации игру пропустит нападающий Эсекиэль Понсе.

В случае положительного исхода «Спартак» сохранит за собой второе место и получит путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Встреча на «Ахмат Арене» начнется в 14.00 по московскому времени.