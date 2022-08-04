Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Уралом».

«Не думаю, что эта игра покажет, насколько «Спартак» конкурентоспособен в этом сезоне. «Урал» сейчас находится в невыгодном положении в плане очков. У команды будет поставлена максимальная задача в этом матче. У «Спартака» неплохой страт сезона. Команда хорошо укомплектована. Что противопоставит в этом матче «Урал», мне непонятно. Хозяева не должны рассчитывать на владение мячом или преимущество. Сыграть надо аккуратно. «Спартак» же всегда нацелен на атаку. Это требование клуба и спартаковской истории. Матч будет неоднозначным, но «Спартак» фаворит», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Матч «Урал» — «Спартак» пройдет 6 августа. Начало — в 15.00 по московскому времени.