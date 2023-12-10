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Сегодня, 18:33

«Балтика» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Балтика» и «Рубин» объявили составы на матч 18-го тура РПЛ.

«Балтика»: Джанаев, Осипов, Остойич, Радмановац, Фернандес, Гассама, Кузьмин, Маляров, Бистрович, Пряхин, Мусаев.

Запасные: Латышонок, Корякин, Пуцко, Дудиев, Жиров, Аванесян, Лазарев, Галоян, Сантос Ламейра, Энрикес.

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку.

Запасные: Шамов, Янович, Рожков, Ашурматов, Дрезгич, Иванов, Зотов, Ломовицкий, Кузнецов, Апшацев, Рахмоналиев, Фамейе.

Матч «Балтика» — «Рубин» состоится в воскресенье, 10 декабря и начнется в 19.45 (мск).

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
10 дек, 19:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Рубин

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Рубин (Казань)
0
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РПЛ: «Спартак» разгромил «Крылья», «Краснодар» против ЦСКА. Расписание матчей 18-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 1 : 1
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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