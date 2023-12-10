Петржела: «Динамо» поборется за «золото» в РПЛ, Личка знает, что делает»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил выступление «Динамо» в первой части сезона-2023/24 в РПЛ.

«Третье место для «Динамо» по итогам первой части РПЛ — хороший результат. Но я ожидал такую игру от бело-голубых. Команду тренирует Личка, а он знает, что делает. «Динамо» в этом году один из фаворитов чемпионата, команда поборется за «золото», — цитирует Петржелу Metaratings.ru

После 18 матчей «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 32 очками. В первом весеннем туре сезона бело-голубые встретятся с «Локомотивом». Матч запланирован на 3 марта.