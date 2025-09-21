«Балтика» — «Ростов»: трансляция матча РПЛ онлайн

«Балтика» и «Ростов» встретятся в рамках 9-го тура чемпионата России в воскресенье, 21 сентября. Матч пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

21 сентября 2025, 17:00. Ростех Арена (Калининград)

Следить за ключевыми событиями противостояния «Балтика» — «Ростов» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию встречи покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 8-ти туров премьер-лиги калининградцы набрали 16 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Ростовский клуб с восемью баллами располагается на 12-й строчке в чемпионате России.

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