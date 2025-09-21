Корнеев: «Допускаю, что Жерсон за «Зенит» больше не сыграет»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в преддверии матча 9-го тура РПЛ с «Краснодаром» в интервью «СЭ» обозначил игровые проблемы питерцев.

— Почему буксует «Зенит»? Можете сформулировать главную игровую проблему команды Семака?

— Здесь нужно говорить о нескольких факторах. Команда мало создает моментов и достаточно легко пропускает. Лидеры не делают разницу, как это было прежде. Кроме того, большое количество бразильских игроков может сделать обстановку внутри коллектива почти неуправляемой...

— Каким вам видится в «Зените» будущее другого бразильского полузащитника — Жерсона?

— Без сомнения, очень качественный полузащитник. Но его внедрение в команду слишком затянулось, и мне это не понятно! Если причины не футбольные, то с такими игроками лучше расставаться.

— Допускаете, что за «Зенит» он больше не сыграет?

— Да, вполне это допускаю.

— Это правда, что еще до трансфера в «Зенит» у него было предложение из Саудовской Аравии с зарплатой в разы больше, чем сейчас? Жерсон не хотел ехать в Питер?

— Это как раз те слухи, которые я упомянул. Но всю правду знают только участники этой сделки.

— А «Зенит» сможет продать Жерсона, скажем, за 25 миллионов — ту сумму, которую на него потратил?

— В Саудовской Аравии могут спокойно заплатить и больше. А других вариантов у Жерсона не будет, учитывая его очень сложный характер.