«Балтика» продлила контракт с Мохаммадом
Защитник «Балтики» Амир Мохаммад продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба калининградцев.
Новое соглашение рассчитано на два сезона — до 31 мая 2027 года.
Мохаммад перешел в «Балтику» из «Химок» летом 2024 года. В прошедшем сезоне 29-летний защитник провел 33 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал три голевые передачи.
Источник: ФК «Балтика»
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|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
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|19.10
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Маркиньос
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