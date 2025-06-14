«Балтика» продлила контракт с Мохаммадом

Защитник «Балтики» Амир Мохаммад продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба калининградцев.

Новое соглашение рассчитано на два сезона — до 31 мая 2027 года.

Мохаммад перешел в «Балтику» из «Химок» летом 2024 года. В прошедшем сезоне 29-летний защитник провел 33 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал три голевые передачи.