Мостовой одобрил возможное назначение Челестини в ЦСКА: «Футбольный человек — это всегда плюс!»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможное назначение Фабио Челестини на пост главного тренера ЦСКА.

«Хорошо! Если бы был Фабио Каннаваро, было бы лучше. (Смеется.) Все равно, это футбольный человек, это всегда плюс. Так и должно быть, это не я придумал! Футбольные люди должны работать. Иностранец? А что такого? Может, в ЦСКА так захотели. Главное, чтобы был футбольный человек», — сказал Мостовой «СЭ».

14 июня «СЭ» сообщил, что Челестини — главный кандидат на пост тренера ЦСКА. Ожидается, что специалист подпишет с армейцами двухлетний контракт.

Последним клубом Челестини был «Базель», который он возглавлял с октября 2023-го по 13 июня 2025 года. Вместе с командой он выиграл чемпионат и Кубок Швейцарии.