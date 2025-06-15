Нападающий «Зенита» Энрике — о «Ботафого»: «Я хочу вернуться»

Нападающий «Зенита» Луис Энрике заявил, что хочет вернуться в «Ботафого».

«Я хочу вернуться, я вижу, что команда снова усиливается, что у нее все хорошо. Я слежу за ними, хожу на игры, и это заставляет меня хотеть вернуться», — приводит слова Энрике Globo.

Бразилец перешел в «Зенит» из «Ботафого» в январе 2025 года. Он сыграл за сине-бело-голубых 14 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

«Ботафого» проведет первый матч на клубном чемпионате мира 16 июня против «Сиэтл Саундерс». В группе B команда также встретится с «ПСЖ» и «Атлетико».