Нападающий «Зенита» Энрике — о «Ботафого»: «Я хочу вернуться»
Нападающий «Зенита» Луис Энрике заявил, что хочет вернуться в «Ботафого».
«Я хочу вернуться, я вижу, что команда снова усиливается, что у нее все хорошо. Я слежу за ними, хожу на игры, и это заставляет меня хотеть вернуться», — приводит слова Энрике Globo.
Бразилец перешел в «Зенит» из «Ботафого» в январе 2025 года. Он сыграл за сине-бело-голубых 14 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
«Ботафого» проведет первый матч на клубном чемпионате мира 16 июня против «Сиэтл Саундерс». В группе B команда также встретится с «ПСЖ» и «Атлетико».
Источник: Globo
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
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|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
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