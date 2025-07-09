«Балтика» объявила о расторжении контракта с полузащитником Лазаревым
Полузащитник Владислав Лазарев покинул «Балтику», сообщает пресс-служба калининградского клуба.
Контракт был расторгнут по соглашению сторон.
«Мы благодарим Владислава за самоотдачу, профессионализм и преданность родному клубу. Желаем успехов в дальнейшем продолжении карьеры и говорим: до встречи на футбольных полях!» — отмечается в сообщении команды.
Хавбек дебютировал за основную команду «Балтики» в 2020 году. Всего в составе бело-синих 23-летний Лазарев провел 75 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.
Источник: ФК «Балтика»
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|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
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|1
|0
|1
|2-4
|3
|
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|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
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|1
|0
|1
|3-4
|3
|
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|0
|1
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|
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|0
|2
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|
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|
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|0
|1
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|2-3
|1
|
13
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|2
|0
|1
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|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
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|2-7
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16
|Акрон
|2
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|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
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|Г
|
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Максим Глушенков
Зенит
|3
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|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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