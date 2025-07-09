«Балтика» объявила о расторжении контракта с полузащитником Лазаревым

Полузащитник Владислав Лазарев покинул «Балтику», сообщает пресс-служба калининградского клуба.

Контракт был расторгнут по соглашению сторон.

«Мы благодарим Владислава за самоотдачу, профессионализм и преданность родному клубу. Желаем успехов в дальнейшем продолжении карьеры и говорим: до встречи на футбольных полях!» — отмечается в сообщении команды.

Хавбек дебютировал за основную команду «Балтики» в 2020 году. Всего в составе бело-синих 23-летний Лазарев провел 75 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.