Госдума РФ призвала РФС занять активную позицию и навести порядок в судействе

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» высказал недовольство большим количеством скандалов в российском футболе.

«Мы видим сейчас огромное количество скандалов: аресты, подкупы судей, дисквалификации, нефутбольные истории. Это ситуация, которая не может нас радовать. Вокруг спорта не должно быть такого. РФС должен занять активную позицию и навести порядок в судействе. Нужно контролировать финансовое положение клубов и не допускать такого количества скандалов», — сказал Свищев «СЭ».

9 июля стало известно о задержании судьи Богдана Головко, работавшего на матчах первой лиги. Головко подозревается в том, что сознательно дважды принимал спорные решения в матче 34-го тура первой лиги «Торпедо» — «КАМАЗ» (1:1).

В июне по подозрению в попытке дать взятку арбитру были арестованы совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов.