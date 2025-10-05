«Балтика» — махачкалинское «Динамо»: Оффор забил на 90+1-й минуте

«Балтика» забила второй гол в ворота махачкалинского «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ — 2:0.

На 90+1-й минуте отличился Чинонсо Оффор.

Игра проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.