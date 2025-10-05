Пономарев раскритиковал защитников «Спартака» за матч с ЦСКА: «Вообще нулевые, ни черта не понимают в обороне»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился с «СЭ» мнением о победе армейцев над «Спартаком» (3:2) в матче 11-го тура РПЛ и раскритиковал игру красно-белых в обороне.

«Честно говоря, не ожидал такого исхода матча. ЦСКА очень легко забил, а потом успокоился. Второй тайм армейцы вообще проиграли. Все было не так. «Спартак» воспользовался возможностью и взял инициативу в свои руки, но в обороне он вообще нулевой. Все эти Бабичи ни черта не понимают в защите. Нельзя ставить в оборону кого попало», — сказал Пономарев «СЭ».

ЦСКА одержал третью победу подряд в РПЛ, армейцы лидируют в турнирной таблице с 24 очками в 11 матчах. «Спартак» с 18 очками в 11 встречах идет на пятой строчке.