«Балтика» — «Локомотив»: калининградцы ведут в счете после первого тайма

«Балтика» в матче 5-го тура чемпионата России принимает «Локомотив».

После первого тайма счет 1:0 в пользу калининградцев: на третьей минуте отличился Брайан Хиль. На 18-й минуте полузащитник хозяев Андрей Мендель был заменен из-за травмы: вместо него вышел Юрий Ковалев.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.