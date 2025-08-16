Футбол
16 августа, 15:06

«Балтика» — «Локомотив»: Хиль вывел хозяев вперед

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Балтики» Брайан Хиль отличился в матче 5-го тура РПЛ против «Локомотива».

24-летний сальвадорец открыл счет на третьей минуте. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
16 августа, 15:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
1:1
Локомотив

ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
  • Russpiel

    Пока что Балтика убалтывает.

    16.08.2025

  • ОстроV Zаячий

    Хиль четко парашютик исполнил._____ Если бы через голову да ещё за линию ворот, тогда парашютик. А так это - недопарашютик. И это ещё обиднее.

    16.08.2025

  • 1 2 3

    Судья просел под нагластью Локо.

    16.08.2025

  • емен

    шальной гол !

    16.08.2025

  • от того и интересней, смотрим

    16.08.2025

  • chimega

    Согласен. Но не верится, что до конца выдержат, хотя, чем чёрт не шутит...

    16.08.2025

  • андрей андреев

    Локомотиву сегодня будет дико трудно выиграть

    16.08.2025

  • ну,да. в первые 15мин. БАЛТИКАпросто бесподобна! в одну калитку переигрывает ЛОКО

    16.08.2025

  • chimega

    Было в статейке - "Как сдержать Батракова?" Стало - как сдержать Балтику? )

    16.08.2025

  • Игорь Сергеев

    Б А Л Т И К А !!!!!!! ФОРЕВА!!!!!!

    16.08.2025

  • красиво исполнил-тут без базара,но гол-чисто вратарский. воротчик заблудился в воротах,банально потерял их...

    16.08.2025

    • Талалаев: «У нас не то что барокамер, у нас базы-то нет»

    «Балтика» — «Локомотив»: калининградцы ведут в счете после первого тайма
