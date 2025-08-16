Фанаты «Спартака» освистали Соболева перед матчем с «Зенитом»
Фанаты «Спартака» освистали нападающего «Зенита» Александра Соболева и зарядили: «Зенит» — позор российского футбола» при встрече клубного автобуса перед матчем 5-го тура РПЛ, передает корреспондент «СЭ».
«Спартак» на своем поле примет «Зенит» в субботу, 16 августа. Начало — в 17.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи
