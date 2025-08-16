Футбол
16 августа, 14:48

Талалаев: «У нас не то что барокамер, у нас базы-то нет»

Павел Лопатко

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев обратил внимание на разницу в условиях, в которых находятся клубы РПЛ.

«Когда мы сыграли игру три дня назад, футболисты «Локомотива» поехали на свою суперсовременную базу, где одних барокамер больше, чем в центре подготовки космонавтов, а мы поехали в аэропорт, посидели полтора часа с задержкой и прилетели в 3:40 ночи сюда. У нас не то что барокамер, у нас базы-то нет. Поэтому в разных условиях находимся, а соревноваться будем в одном. Но это не дает никаких поблажек. У нас сегодня выходят все сильнейшие», — сказал 52-летний специалист перед матчем пятого тура РПЛ с «Локомотивом».

Футболисты «Балтики» задержались в аэропорту после возвращения с матча 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «железнодорожников» (0:2).

По словам Талалаева, сейчас его команда учится добывать очки в каждом матче, при этом играет так, как может.

«Может быть это немножко простецкий футбол. Играем на тех качествах, которые у нас есть», — добавил тренер.

После четырех туров РПЛ «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице, у нее две победы и две ничьих в четырех матчах.

В пятом туре «Балтика» примет «Локомотив». Игра пройдет на стадионе «Ростех Арена» 16 августа. Начало в 15:00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
16 августа, 15:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
1:1
Локомотив
Источник: ФК «Балтика»
Андрей Талалаев
ФК Балтика
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
  Илья858

    Может, по спортивному принципу, а не по размеру кошелька?

    16.08.2025

  александр п

    Не понимаю, как сегодня допускаются команды РФС в Премьер лигу без соответственной структуры. Базы, полей и т. д. 1/4 21 века.

    16.08.2025

  ТочныйСчетМатчей/

    16.08.2025

    «Балтика» — «Локомотив»: Хиль вывел хозяев вперед
