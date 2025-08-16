Талалаев: «У нас не то что барокамер, у нас базы-то нет»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев обратил внимание на разницу в условиях, в которых находятся клубы РПЛ.

«Когда мы сыграли игру три дня назад, футболисты «Локомотива» поехали на свою суперсовременную базу, где одних барокамер больше, чем в центре подготовки космонавтов, а мы поехали в аэропорт, посидели полтора часа с задержкой и прилетели в 3:40 ночи сюда. У нас не то что барокамер, у нас базы-то нет. Поэтому в разных условиях находимся, а соревноваться будем в одном. Но это не дает никаких поблажек. У нас сегодня выходят все сильнейшие», — сказал 52-летний специалист перед матчем пятого тура РПЛ с «Локомотивом».

Футболисты «Балтики» задержались в аэропорту после возвращения с матча 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «железнодорожников» (0:2).

По словам Талалаева, сейчас его команда учится добывать очки в каждом матче, при этом играет так, как может.

«Может быть это немножко простецкий футбол. Играем на тех качествах, которые у нас есть», — добавил тренер.

После четырех туров РПЛ «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице, у нее две победы и две ничьих в четырех матчах.

В пятом туре «Балтика» примет «Локомотив». Игра пройдет на стадионе «Ростех Арена» 16 августа. Начало в 15:00 по московскому времени.