Сильянов о победе «Локомотива» над «Сочи»: «Хотели уйти в отпуск на хорошей ноте»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов прокомментировал победу над «Сочи» в матче 18-го тура РПЛ (4:2).

— Недонастроя не было, хотели уйти в отпуск на хорошей ноте. Настрой был запредельный. «Сочи» сравнял в начале? Мы не хотели сушить игру, просто пропустили ненужный мяч. Хорошо, что получилось сразу забить в ответ.

— У «Локомотива» — место в тройке перед паузой в сезоне. Как оцените?

— Хорошие итоги. Рассчитывали побеждать в каждом матче. Могу сказать, что результаты хорошие.

«Локомотив» набрал 37 очков в 18 матчах чемпионата России-2025/26 и делит второе место с «Краснодаром», который провел на одну игру меньше.