«Балтика» — ЦСКА: Хиль открыл счет

«Балтика» открыла счет в матче против ЦСКА в 21-м туре РПЛ — 1:0.

На 63-й минуте отличился Брайан Хиль. 24-летний сальвадорец забил свой 12-й гол в этом розыгрыше РПЛ и стал лучшим бомбардиром чемпионата.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

14 марта, 20:30. Ростех Арена (Калининград)

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