Радимов рассказал, как Буланова сделала ему капитанскую повязку на матч в стразах

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов в новом выпуске FONtour рассказал, как певица и экс-жена Татьяна Буланова подготовила ему капитанскую повязку в стразах.

— Когда я жил с Булановой, она, значит, предложила сделать капитанскую повязку с гербом города. Ну, это, кстати, хорошая идея, классная. Красная повязка, герб города Санкт-Петербурга — все это красиво. Я говорю: «Ну, сделай, хорошо». Она ушла к кому-то и потом возвращается. Все в стразах, в камешках. Я говорю: «Ты что спятила совсем, что ли?» Она говорит: «Ну, я так подумала, что в лучах прожекторов, это будет мерцать». Я говорю: «Ты же не на сцене!» Представляешь, я повязкой долбану в глаз, там вылетит все, — сказал Радимов.

Владислав Радимов и Татьяна Буланова состояли в браке с 2005 по 2016 год. В 2007-м у пары родился сын Никита.