«Балтика» — ЦСКА: Левников отменил удаление форварда хозяев Йенне после подсказки ВАР

Арбитр матча между «Балтикой» и ЦСКА Кирилл Левников изменил решение об удалении форварда калининградцев Тентона Йенне.

В начале второго тайма Левников показал Йенне прямую красную карточку после единоборства с Жоао Виктором. После подсказки ВАР и просмотра повтора арбитр изменил первоначальное решение и показал нападающему хозяев желтую карточку.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

14 марта, 20:30. Ростех Арена (Калининград)

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