Бальде — об удалении Соболева: «На мой взгляд, он совершил ошибку»

Сенегальский нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде в разговоре с «СЭ» назвал ошибкой поведение своего партнера по команде Александра Соболева в эпизоде, когда он получил прямую красную карточку за оскорбительный жест в адрес соперника — защитника ЦСКА Виллиана Роши.

— Нет, [Александр в раздевалке] не извинялся. Соболев, на мой взгляд, совершил ошибку. Потому что такое удаление может подкосить команду. Но мы показали, что у нас отличный коллектив, собранный из индивидуально сильных футболистов. Действуя сообща, мы сумели переломить игру и добиться победы, — сказал Бальде.

Соболев и Роша были удалены в воскресном дерби на 66-й минуте встречи. После противоборства с соперником Соболев показал тому оскорбительный жест. Роша в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра и трибунам. В итоге оба футболиста получили прямые красные карточки. При счете 1:1 и игре 10 на 10 «Спартак» прибавил в активности и вырвал победу в компенсированное время — 2:1.

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