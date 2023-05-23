Бальде назвал главную проблему судейства в России

Сенегальский нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде в разговоре с «СЭ» назвал главную проблему судейства в РПЛ. По мнению игрока, система ВАР работает очень долго, отнимая у футболистов время. При этом игрок отметил, что уважительно относится ко всем судьям, назвав их работу непростой.

— Это непростая работа. Очень непростая! Я уважаю всех судей. Возможно, в современном футболе стоит меньше времени тратить на просмотр видеоповторов. Порой, когда ВАР включается в работу, мы теряем кучу времени, просто чего-то ожидая. Лучше было бы, если бы все происходило быстрее, — сказал Бальде.

Бальде перешел в «Спартак» осенью 2022 года на правах свободного агента, подписав контракт до 2025 года. Однако регулярно играть за «Спартак» из-за дисквалификации начал лишь в 2023 году. В 9 проведенных матчах второй части сезона у футболиста 3 забитых гола.

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