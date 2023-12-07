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Балахнин: «Карпин — лицо нашей страны. Наверное, руководители футбола учли это при его наказании»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о том, должен ли клуб оштрафовать Валерия Карпина за его высказывания после матча 17-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2).

54-летний специалист назвал дебилом человека, который принял решение о проведении игры в снегопад. 7 декабря КДК РФС принял решение дисквалифицировать Карпина на два матча чемпионата России (один — условно).

«Это только клуб может решать. Как можно применить санкции к Карпину, если его уже наказали? Что может быть еще наказанием, что ты не будешь с командой находиться целую игру, еще и условно потом?! Я думаю, это, наверное, все-таки минимальное наказание. Наверно учли, что он тренер сборной России, это лицо нашей страны. Тут уже можно тогда, если следовать вашей логике, говорить, почему не наказывает руководство сборной, клуба. Он же тоже представляет, это уже не только себя, а практически всю страну. Поэтому это решение РФС, а это и есть непосредственно руководители нашего футбола, они, наверное, все учли и решили вот так наказать его, значит, этого достаточно», — приводит «Спорт День за Днем» слова Балахнина.

Ростовчане на данный момент занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/balakhnin-karpin-litso-nashey-strany-navernoe-uchli-pri-ego-nakazanii-
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Сергей Балахнин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Локомотив – Урал
 - : -
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Спартак – Кр. Советов
 - : -
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Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
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 - : -
10.12 19:45
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