Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:46

Гаджиев поделился мнением о дисквалификации Абаскаля: «Даже Фергюсон не всегда справлялся с эмоциями»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал новость о дисквалификации главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Все вызвано эмоциональным напряжением. Это характерно для нервозных ситуаций в спорте. Чаще подобное можно встретить в индивидуальных видах спорта — там атлеты уже давным-давно прямо оскорбляют друг друга. В командных — гораздо реже, но тем не менее случается. Даже Сэр Алекс Фергюсон не всегда справлялся с эмоциями. Приведу в пример вырезку из его автобиографии. В одном из абзацев приведены его слова своему помощнику: «Если арбитр продолжит так судить, то я выйду и ударю его». И ведь он потом это сделал, правда, заявил, что сожалеет об этом и больше подобными методами взаимодействовать с рефери не будет. Такие вещи иногда происходят», — цитирует Гаджиева RT.

Абаскаль получил дисквалификацию на три матча, один из которых — условно, за поведение в игре 17-го тура с «Ахматом» (1:2). Он толкнул полузащитника грозненцев Бернарда Беришу, который прибежал праздновать гол к трибуне у скамейки красно-белых.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1242464-gadzhiev-diskvalifikaciya-abaskal
Бернард Бериша
Футбол
РПЛ
Гаджи Гаджиев
Гильермо Абаскаль
2
1
Читайте также
«Ювентус» хочет приобрести Мюллера, когда он станет свободным агентом
«Пытаюсь быть Ови». Кучеров установил клубный рекорд и принес «Тампе» еще одну победу!
Учительница рассказала об открывшей стрельбу в Брянске ученице и ее сестре
В Кремле призвали дождаться расследования по стрельбе в брянской школе
ФСБ задержала исполнителя теракта на Байкало-Амурской магистрали
Появились кадры побега Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
Мостовой считает, что Абаскалю можно было дать дисквалификацию на одну игру
«Какой дебил принимал решение?» Должна ли Россия и дальше играть по схеме «осень-весна»? Колонка Казакова
Балахнин: «Карпин — лицо нашей страны. Наверное, руководители футбола учли это при его наказании»
Гладилин предположил, что поведение тренеров в РПЛ может быть связано с нервной ситуацией вокруг спорта
Дьяков — о дисквалификации Абаскаля: «Поступок Бериши подлый, его тоже надо было наказать»
Мостовой — о матче «Спартака» и «Крыльев Советов»: «Если снег не пойдет, ничего страшного не будет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Внук Яшина о словах Гинера: «Акинфеев — легендарный вратарь, но дедушка — максимальная величина для мирового футбола»

Балахнин: «Карпин — лицо нашей страны. Наверное, руководители футбола учли это при его наказании»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости