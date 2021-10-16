Сандро Шварц о потасовке в матче со «Спартаком»: «Не считаю, что там была провокация»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:2) рассказал, что он думает о потасовке во время матча.
— Сегодня вы были ближе к третьему мячу. Чего не хватило, чтобы закрепить преимущество?
— После счета 2:0 было много контратак. В каких-то фазах не хватило хладнокровия и точных передач. Тюкавин мог делать счет 3:0, но этого, к сожалению, не случилось. В концовке мы потеряли необходимое хладнокровие, и «Спартак» воспользовался неразберихой в нашей штрафной.
— Как вы видели эпизод с потасовкой в концовке первого тайма?
— Я не видел, с чего все начало. Жиго очень эмоционально себя повел. Это неудивительно: напряженный матч, высокий накал страстей. Рефери игру успокоил, взял ее под контроль, после этого никаких конфликтов не было. Мы обсудили этот момент с Жиго, не считаю, что там была провокация.
«Спартак» отыгрался в концовке матча благодаря голам Георгия Джикии и Самюэля Жиго. У «Динамо» забивали Иван Ордец и Константин Тюкавин.
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