Бабаев заявил, что непопадание в Лигу чемпионов будет «болезненным ударом» для ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацию в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. Армейцы идут на пятом месте за 4 тура до конца чемпионата и могут не попасть в Лигу чемпионов.

— Понимаете, насколько сильно может ударить по команде, если гонка за Лигу чемпионов будет проиграна в третий раз?

— Конечно, это будет очень болезненный удар. ЦСКА по продолжительности участия в еврокубках лидер среди российских команд. Мы с 2002 года участвуем в еврокубках. Конечно, ситуация очень непростая, мы приложим все усилия для того, чтобы ее выправить. Никто не снимает с себя ответственности. Мы представляем, что испытывают наши болельщики и благодарим их за терпение и поддержку несмотря ни на что. Нельзя забывать, в какой непростой ситуации мы оказались. Смена тренера, много травмированных игроков. Одна потеря Марио Фернандеса чего стоит. Плюс, откровенно не везет, как сегодня. Надо делать выводы, держать удар и стараться изменить ситуацию.

(Севастиан Терлецкий)