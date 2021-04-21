Бабаев рассказал, почему на пост главного тренера клуб выбрал Олича

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему московский клуб на пост главного тренера выбрал Ивицу Олича.

— Можете объяснить, с чем именно все-таки был связан выбор Олича? Потому что, по сути, никто не понимает, какой он тренер. Он никогда не работал самостоятельно, никто не понимает, какой футбол он ставит.

— Мы знаем очень хорошо, чем занимался Ивица в штабе национальной сборной Хорватии. Все это время мы общались, не скрывали этого, как и со многими нашими бывшими футболистами, но с Ивицей лично я очень много разговаривал на футбольные темы. Мне было интересно его мнение со стороны. Мы понимаем, что у него есть достаточно знаний, пусть не опыта главного тренера, но в качестве помощника он осуществлял очень важны функции.



Это не просто, как принято говорить, отвечает за микроклимат в коллективе: харизма, шутки-прибаутки и за Родину вперед. То есть, поверьте, он не этим занимался в сборной. Главный тренер сборной Хорватии крайне неохотно расставался с ним, пытался отговорить. Это было не спонтанное решение, зажмурившись: «А давайте Олича, потому что он в прошлом очень большой футболист ЦСКА, которого любят болельщики клуба». Абсолютно нет, но при этом мы понимаем, что отсутствие работы в качестве главного тренера — это существенный минус.

Но предпосылки для того, чтобы этот минус был нивелирован, есть. Это те причины, которые я уже озвучивал. К тому же достаточно много примером в последнее время и в европейском футболе: поменялась немножко ситуация, очень много молодых тренеров, которые с учетом современных технологий, возможностью обучения того, что раньше требовало годы, сейчас месяцы, еще и с таким опытом работы с разными тренерами в штабе сборной, которая дошла до финала чемпионата мира. Поэтому это все различные аргументы, которые принимались во внимание, но, соглашусь с вами, конечно, все равно пока отсутствие опыта самостоятельного тренера оставляет много вопросов. Мы постараемся создать все условия, сделать все от нас зависящее, чтобы помочь Ивице в непростой начальный период, когда, только пройдя через определенные препятствия, сложности, можно обрести то, чего в книжках и онлайн-программах не получишь.

Хорватский специалист возглавил ЦСКА в марте 2021 года.

(Терлецкий Севастиан)