Бабаев прокомментировал переход Березуцкого в «Краснодар»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал уход из клуба тренера Василия Березуцкого и его переход в состав конкурента — «Краснодар».

— Можете объяснить решение Березуцкого покинуть клуб?

— Он все озвучил сам. Он решил сменить обстановку и отозваться на предложение Виктора Михайловича поработать в «Краснодаре». Здесь нет никакой подоплеки.

— Вы понимаете, что это со стороны выглядит странно? Василий начал работать с Ивицей, а затем ушел.

— Повторюсь, здесь не нужно пытаться искать подводные камни. Да, ребята пока в творческом поиске. Леша и Вася решили поменять обстановку. Не удивлюсь, если в следующем сезоне Василий вернется. Мы относимся к этому спокойно. Если бы это были не наши футболисты, которые столько лет отдали клубу, мы бы отреагировали более официально. В данном случае мы считаем, что они имеют право попробовать и так, и этак. У них есть кредит доверия. Они могут определиться, какой именно работой они хотят заниматься. Пусть попробуют.

(Севастиан Терлецкий)