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Бабаев рассказал о переходе Заболотного в ЦСКА

15:48
Антон Заболотный. Фото Сергей Кулаков/ФК «Сочи»
Антон Заболотный. Фото Сергей Кулаков/ФК «Сочи»
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход в московский клуб нападающего «Сочи» Антона Заболотного.

«Вы знаете нашу позицию. Пока не будут завершены все формальности, мы не будем торопиться с разговорами. Не скажу, что это слухи, но мы не хотим это обсуждать пока что. Давайте немного подождем», — сказал Бабаев.

Ранее о переходе Заболотного сообщил владелец «Сочи» Борис Ротенберг. 29-летний футболист перейдет в стан армейцев на правах свободного агента.

Заболотный выступал за «Сочи» с 2019 года. В нынешнем сезоне он сыграл за сочинцев 25 матчей в Тинькофф РПЛ, забил девять голов при трех результативных передачах.

Форвард уже играл за армейцев с 2008-го по 2012 год.

(Артем Бухаев)

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