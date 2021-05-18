Бабаев: «Возможно, если бы был другой результат, то Рондон бы и остался»
15:44
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об уходе нападающего Саломона Рондона.
«Мы обсуждали это еще в начале сезона. Мы благодарны Рондону. Да, многое не получилось не только у него, но и у всей команды. Возможно, если бы был другой результат, то Рондон бы и остался. Но был договор, это не стало сюрпризом ни для кого», — сказал Бабаев.
Венесуэльский нападающий завершил выступления за ЦСКА в связи с истечением срока аренды. Права на него принадлежат китайскому клубу «Далянь Про».
Рондон сыграл за ЦСКА 13 матчей, в которых забил 4 гола.
ЦСКА занял шестое место в Тинькофф РПЛ по итогам сезона.
(Артем Бухаев)
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