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Бабаев: «Возможно, если бы был другой результат, то Рондон бы и остался»

15:44
Саломон Рондон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Саломон Рондон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об уходе нападающего Саломона Рондона.

«Мы обсуждали это еще в начале сезона. Мы благодарны Рондону. Да, многое не получилось не только у него, но и у всей команды. Возможно, если бы был другой результат, то Рондон бы и остался. Но был договор, это не стало сюрпризом ни для кого», — сказал Бабаев.

Венесуэльский нападающий завершил выступления за ЦСКА в связи с истечением срока аренды. Права на него принадлежат китайскому клубу «Далянь Про».

Рондон сыграл за ЦСКА 13 матчей, в которых забил 4 гола.

ЦСКА занял шестое место в Тинькофф РПЛ по итогам сезона.

(Артем Бухаев)

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