Бабаев: «Возможно, если бы был другой результат, то Рондон бы и остался»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об уходе нападающего Саломона Рондона.

«Мы обсуждали это еще в начале сезона. Мы благодарны Рондону. Да, многое не получилось не только у него, но и у всей команды. Возможно, если бы был другой результат, то Рондон бы и остался. Но был договор, это не стало сюрпризом ни для кого», — сказал Бабаев.

Венесуэльский нападающий завершил выступления за ЦСКА в связи с истечением срока аренды. Права на него принадлежат китайскому клубу «Далянь Про».