Экс-арбитр ФИФА прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать Карпина

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал трехматчевую дисквалификацию главного тренера «Ростова» Валерия Карпина за то, что в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (1:3) он бросил бутылку в сторону резервного рефери.

«Насколько я знаю, когда КДК принимает определенное решение, то исходит из истории конкретного человека. Когда принимается решение о дисквалификации, она возможна на один матч, на два матча условно или до следующего повторения инцидента. Если человек уже попадался с такими ситуациями, то не говорят «опять он», не играет его репутация. Но если уже ранее принималось решение о том, что в случае повторения нарушения будет отстранение, к примеру, на три игры, то и это могло быть принято в расчет. В бытность арбитром мне иногда приходилось бывать на КДК, и я видел, как скрупулезно все разбирается, там не получится обойти закон или, наоборот, получить наказание более суровое, чем следует», — цитирует Николаева «Газета.Ru».

«Ростов» с 43 очками завершил сезон-2020/21 в РПЛ на 9-м месте в турнирной таблице.